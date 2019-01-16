Минпромторг раскрыл детали проекта производства полного цикла наркотических анальгетиков

Культивацией наркосодержащих растений и производством фармсубстанций для медицинских и ветеринарных целей будут заниматься два ФГУПа, подведомственных Минпромторгу, – «Московский эндокринный завод» (МЭЗ) и «Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам министра, эти предприятия имеют эффективную систему обеспечения лекарственной безопасности и многолетний опыт осуществления деятельности в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно предварительным расчетам, для обеспечения регионов страны отечественными обезболивающими препаратами потребуется культивирование мака на площади порядка 200 га.

«С учетом природных климатических условий и опыта СССР, сейчас рассматривается вопрос о возможности культивирования мака снотворного в одном из Центрально-Черноземных регионов РФ, однако окончательное решение будет после принятия законопроекта», – пояснил глава Минпромторга.

В конце декабря 2018 г. был зарегистрирован филиал «Московского эндокринного завода» – «Почеп», бывший комплекс по уничтожению химического оружия. Как рассказал Денис Мантуров, сейчас под контролем Минпромторга и ФМБА продолжается санация на объектах комплекса, которые планируется завершить в начале апреля текущего года.

«К этому моменту все объекты будут приняты в хозяйственное ведение МЭЗ для организации производства активных фармацевтических субстанций, в том числе опийной группы, на площадке филиала «Почеп», – отметил глава Минпромторга.

Финансирование проекта планируется осуществлять как за счет собственных средств завода, так и за счет федерального бюджета.

«По предварительным оценкам, производственные мощности филиала «Почеп» позволят выпускать около 180 тонн фармацевтических субстанций в год, большая часть которых будет произведена в рамках импортозамещения. Готовые лекарственные средства из полученных субстанций планируется производить в Москве на двух имеющихся производственных площадках «Московского эндокринного завода», – заключил г-н Мантуров.

Как сообщал «ФВ», в Госдуму внесен разработанный Минпромторгом России проект федерального закона, предусматривающий изменения в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений». Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 декабря 2018 г. Законопроект предусматривает создание на территории России производств полного цикла наркотических средств и психотропных веществ, а также импортозамещение в сегменте наркотических обезболивающих лекарственных препаратов.

В России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (9 из них включены в перечень ЖНВЛП), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, 9 из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции. Таким образом, для обеспечения национальной безопасности в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо импортозамещение. В связи с этим, по мнению правительства, возникает необходимость организации полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Калиновская

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