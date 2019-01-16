Губернатор Ульяновской области обещает сохранить государственные аптеки

Коллектив АО «УльяновскФармация» направил письмо губернатору Ульяновской области Сергею Морозову с просьбой спасти их предприятие. Работники фармацевтической организации опасаются, что процедура банкротства, которая инициирована в компании, не принесет финансового оздоровления и закончится продажей имущества с молотка за бесценок – в счет погашения долгов, которые превышают 1 млрд руб.

Глава региона заверил, что его команда сделает все, чтобы «сохранить институт государственных аптек». На встрече с журналистами он напомнил, в какой непростой ситуации и с каким трудом, по крупицам создавалось, начиная с 2005 г., это предприятие.

«Тогда у нас было засилье частных аптек, которые диктовали свои условия, – рассказал Сергей Морозов, комментируя ситуацию с АО «УльяновскФармация». – Нами был сформирован совет директоров АО, работали специальные ревизионные комиссии, выделялись средства для проведения независимого аудита. Ничего не предвещало проблем. То, что произошло, стало громом среди ясного неба. Огромная московская аудиторская компания несколько раз выдавала заключения, что все у предприятия прекрасно, а сейчас в результате наших проверок выявлены колоссальные нарушения. Выходит, совет директоров выполнял свои обязанности с закрытыми глазами, и другие органы, которые должны были осуществлять контроль за этим учреждением, пошли по ложному пути. Институт государственных аптек необходим, через них мы имеем возможность закупать и продавать препараты дешевле, чем в частных аптеках, поэтому его мы будет стараться сохранить».

Согласно информации портала Электронного правосудия, первое заседание по делу о признании АО «УльяновскФармация» несостоятельным назначено на 19 февраля.

Екатерина Погонцева

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