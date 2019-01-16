Российский офис Takeda покидают сразу два топ-менеджера

По информации Vademecum, генеральный директор Takeda по России и СНГ Андрей Потапов может перейти в Takeda Middle East в Дубае, а директор регионального филиала по коммерции и логистике Андрей Обручников – возглавить российский офис итальянской Zambon.

Об изменениях в руководстве компании Vademecum сообщили партнеры Takeda на рынке. О том, кто может заместить открывающиеся вакансии, пока неизвестно. В Takeda кадровые перестановки не опровергают, но и не комментируют.

Андрей Потапов начал карьеру в отрасли в 1997 году, с позиции финансового менеджера в новосибирском офисе швейцарской Nycomed. В 2003 году стал финансовым директором компании по России и СНГ, а в 2007 году – вице-президентом и финансовым директором подразделения. В декабре 2011 года, после поглощения Nycomed японским фармгигантом, Потапов был назначен генеральным директором российского представительства Takeda Pharmaceutical, а в сентябре 2014 года – главой регионального филиала.

Андрей Обручников до последнего времени занимал в Takeda Россия-СНГ должность директора по коммерции и логистике.

Takeda Pharmaceutical – глобальная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Осаке. Основу портфеля Takeda составляют онкологические препараты, средства для лечения неврологических, метаболических, сердечно-сосудистых заболеваний. У Takeda есть свой завод в Ярославской области. Выручка Takeda Pharmaceutical в 2018 году составила $16,36 млрд, чистая прибыль – $1,72 млрд.

В январе 2018 года компания объявила о завершении поглощения ирландской биотехнологической компании Shire, сделка оценивалась в $62 млрд.

Zambon – итальянская фармацевтическая компания, имеющая филиалы в 15 странах мира. Выручка российского подразделения компании за 2017 год составила 3,45 млрд рублей, чистая прибыль – 24,2 млн рублей.

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