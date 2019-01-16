«Санофи Россия» объявляет о новом назначении в компании

Фредерик Жумель назначен на должность Директора бизнес-подразделения эндокринных препаратов и препарата Пралуэнт в Санофи Россия с 1 января 2019 года.

Инженер по аэронавтике по образованию, Фредерик начал свою карьеру в автомобильной промышленности. В 2008 году Фредерик начал работать в Санофи в качестве внутреннего аудитора. После этого сменил несколько ролей, расширяя зону ответственности и приобретая новый опыт в подразделении исследований и разработок, глобальных коммерческих функциях, и продолжил свою карьеру в США в области маркетинга и продаж.

В новой роли Фредерик будет отвечать за бизнес подразделение эндокринных препаратов и препарата Пралуэнт, обеспечивая его дальнейший рост и успех, а также реализацию бизнес-стратегии и ее адаптацию к изменениям во внешней среде и развитие партнерских отношений.

«Для меня большая честь присоединиться к команде профессионалов Санофи Россия. Наша компания на протяжении многих лет меняет жизни миллионов людей к лучшему, и меня вдохновляет совместная работа с командой, нашими партнерами и клиентами на благо пациентов. Я уверен, что вместе мы сможем сделать инновации более доступными и внести свой посильный вклад в улучшение жизни людей в России”, — прокомментировал Фредерик Жумель.

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем. С помощью вакцин, Санофи стремится защищать людей от болезней, а препараты компании помогают облегчить течение многих заболеваний и повысить качество жизни как пациентов с редкими, так и распространенными хроническими заболеваниями. Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, чтобы превращать научные инновации в конкретные решения в области здравоохранения.

gmpnews