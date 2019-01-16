Викрам Пуния рассказал, как создавать бизнес в России

Об этом, и не только, президент группы компаний «Фармасинтез» поведал в новом выпуске программы Эвелины Закамской «Мнение» из цикла «В Россию с любовью».

Викрам Сингх Пуния, четверть века назад поменял тропический Дели на сибирский Иркутск. Окончил там медицинский институт и в 90-е он занялся фармабизнесом. С тех пор его кампания разрослась до пяти заводов: в Санкт-Петербурге и городах Сибири и Дальнего Востока. Компания выпускает препараты для лечения социально-значимых заболеваний, таких, как туберкулёз, гепатит и СПИД.

С 2009-го Викрам Сингх Пуния,- наш соотечественник. В программе он рассказал, как создавать бизнес в России? Чего не хватает русским, учитывая, что «мозги у них есть»? Как понять, что власть слышит проблемы бизнеса. А также, что такое дружба в России и для чего на самом деле нужны деньги?



gmpnews