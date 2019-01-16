Госзакупки: что год текущий нам готовит

Так, правки, внесённые в Федеральный закон, предусматривают:
• подробные правила уменьшения обеспечения при частичном исполнении контракта;
• возможность изменения цены контракта в связи с увеличением НДС;
• дополнительное основание для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления закупки на оказание услуг по изготовлению бланков документов, удостоверяющих личность, бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и ряда других документов;
• обязанность исполнителя предоставить новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию.
Кроме того, с 28 марта 2019 года с силу вступает Федеральный закон от 27.12.2018 № 518-ФЗ. Он уточняет содержание актов Президента РФ и Правительства РФ о закупках у единственного поставщика по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Внесенные изменения будут включать больше сведений о контрактах с единственным поставщиком. В частности, в эти акты будет необходимо включить информацию о предельном сроке, на который заключается контракт, о возможности привлечь субподрядчиков, а также о требовании к объему исполнения контракта, который должен быть исполнен подрядчиком самостоятельно. Причём порядок подготовки таких актов и перечень прилагаемых к ним документов будут определяться Президентом Российской Федерации.
1 Федеральный закон от 27.12.2018 № 512-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2 За исключением пунктов 3, 4, 6 — 9, 12 статьи 1, вступивших в силу со дня официального опубликования 27.12.2018 года