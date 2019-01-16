Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Sanofi готовят сокращение штатов во Франции

Eli Lilly объявила о сокращении 250 рабочих мест в рамках «модернизации» на заводе во французском Фегерсхайме (Fegersheim).

По словам пресс-секретаря, сокращения будут проходить путем «увольнений по собственному желанию», о чем компания поведет переговоры с местными профсоюзами, которые продлятся до конца 2020 г. На заводе, производящем инсулин, в том числе в форме шприц-ручек, и онкологические препараты, работают около 1550 сотрудников.

Наряду с предстоящими сокращениями, Lilly объявила о планах инвестировать более 100 млн евро в новые технологии на этом предприятии, такие как продукты с цифровым интерфейсом.

«Необходимость в трансформации обусловлена ​​давлением рыночных цен, что требует более строгого управления производственными затратами, а также растущей конкуренцией со стороны дополнительных продуктов для лечения сахарного диабета», — отметил представитель Lilly.

Eli Lilly — не единственная крупная фармацевтическая компания, недавно объявившая об уменьшении штатов во Франции. Так, Boehringer Ingelheim заявила профсоюзам в декабре 2018 г. о планах сократить около 300 рабочих мест в рамках реорганизации своего центра в Лионе (Lyon), Франция, после обмена активами с Sanofi в 2017 г. Тогда Boehringer согласилась выплатить разницу (4,7 млрд евро) в стоимости своего предприятия по продуктам потребительского здоровья, передаваемого Sanofi, и приобретаемого бизнеса по здоровью животных — Merial.

Французский представитель компании Boehringer Ingelheim подтвердил агентству Reuters планируемое сокращение до 327 рабочих мест из 2800, имеющихся во Франции. Однако реорганизация включает и создание 32 новых позиций. О временных рамках пока не сообщалось, но обсуждаемый формат увольнения — по собственному желанию.

Sanofi также не обходится без сокращений. Так, французский фармацевтический гигант заявил о планах сократить к 2020 г. 670 рабочих мест во Франции, преимущественно за счет административного персонала.

По словам компании, увольнения будут проводиться на добровольной основе и затронут такие сферы деятельности головного парижского офиса, как управление персоналом, ІТ, юриспруденция и финансы, причем около 80 ІТ-должностей будут переданы на аутсорсинг, согласно сообщению AFP.

В то же время Sanofi планирует привлечь 250 новых сотрудников в стране, специализирующихся в области биологических и цифровых продуктов. Французская группа компаний заявила также о планирующихся инвестициях в объеме 700 млн евро в модернизацию своих производственных мощностей, преимущественно в секторе вакцин и других биологических препаратов. Так, программа реструктуризации, уже достигшая годового целевого показателя сокращения расходов на 1,5 млрд евро, нацелена на преодоление последствий потери патентной защиты диабетическим блокбастером Лантус (инсулин гларгин). В нее входит также наращивание темпов роста за счет новых лекарств, таких как Dupixent (дупилумаб) для лечения атопического дерматита Libtayo (цемиплимаб) для борьбы с плоскоклеточным раком кожи и Cablivi (каплацизумаб) для терапии приобретенной тромбоцитопенической пурпуры.

Однако этих обещаний недостаточно для снятия напряженности. Тьерри Бродин (Thierry Brodin), представитель французской профсоюзной организации CGT, сообщил Reuters: «Мы находимся в тупике, поскольку Sanofi получает значительную прибыль. Между тем, в период сильной социальной напряженности во Франции правительство не может уделять нам достаточно внимания». Сами участники акций протеста жалуются на непрерывное удорожание жизни, что наряду с медленно растущими или уменьшающимися зарплатами снижает ее уровень. Профсоюз подал петицию, призывающую правительство Франции, входящей, по его данным, в тройку стран, выплачивающих наибольшие дивиденды акционерам, ввести меры по перераспределению доходов компаний в адрес работников.

По материалам www.reuters.com; www.fiercepharma.com;

www.boehringer—ingelheim.com; www.pmlive.com; фото Pixabay

apteka.ua