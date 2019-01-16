Крупнейшая государственная аптечная сеть волгоградского региона модернизирует площадки

«Волгофарм» является одной из самых крупных сетей в РФ, которая осуществляет не только розничную и оптовую продажу, но и выполняет важную социальную функцию по обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин, проверяя работу модернизированной аптеки в Центральном районе областного центра. — Сегодня мы видим совсем другие подходы, новое оборудование, широкие возможности для проведения консультаций — это яркий пример того, как будет в дальнейшем развиваться государственная аптечная сеть».

В аптеке, которая работает на этом месте с 60-х годов, проведена масштабная модернизация — объект станет образцом, по которому планируют обновить остальные фармацевтические пункты «Волгофарма». Например, в торговом зале теперь появился многофункциональный модуль, с помощью которого посетитель может измерить рост, вес, индекс массы тела, кровяное давление, пульс и ряд других параметров. Индивидуальные результаты, а также рекомендованные значения показателей заносят в «паспорт здоровья».

Помимо создания новых аптек в текущем году в регионе планируется открыть три отдела оптики в действующих торговых предприятиях сети — эта услуга очень востребована жителями отдаленных территорий.

Напомним, сегодня «Волгофарм» объединяет 157 аптек, что позволяет государственной сети входить в двадцатку крупнейших дистрибьюторов фармпрепаратов на территории Российской Федерации. Предприятие также обеспечивает медикаментами 402 фельдшерско-акушерских пункта в отдаленных сельских поселениях Волгоградской области. В число ее совместных с регионом задач входят: организация лекарственного обеспечения в соответствии с лицензионными требованиями, реализация льготных программ федерального и регионального уровней, сохранение и развитие производства препаратов по рецептам. Только в 2017 году на предоставление скидок для различных групп населения направлено почти 220 миллионов рублей из бюджета сети.

В настоящее время государственная сеть позволяет обеспечивать лекарствами жителей населенных пунктов на всей территории области. «Волгофарм» также является обучающим центром для аптечных организаций региона в рамках федерального проекта «Маркировка лекарственных средств».

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