Группе швейцарских исследователей удалось остановить метастазирование РМЖ

Группа ученых из Университета Базеля (Швейцария) применила два одобренных FDA лекарственных средства – противодиабетический препарат Avandia (rosiglitazone) компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн») и онкопрепарат Mekinist (trametinib) компании Novartis («Новартис») для превращения клеток рака молочной железы (РМЖ) в жировые клетки у мышей, тем самым предотвратив рост и распространение опухоли, сообщает FierceBiotech.

По словам Герхарда Кристофори, профессора биохимии из Университета Базеля, насколько можно судить по результатам длительных экспериментов в культуре клеток, раковые клетки, превращенные в жировые, остаются жировыми клетками и не превращаются опять в раковые.

Ключевым в проведенном швейцарскими учеными эксперименте было то, что им удалось использовать фазу развития, в которой раковые клетки можно превращать в различные другие типы клеток. Когда раковые клетки вступают в эту фазу, называемую эпителиально-мезенхимальным переходом, они становятся более похожими на стволовые клетки, но при этом также способствуют развитию метастазов.

Ученые вводили дозы Avandia и Mekinist мышам, которым были имплантированы человеческие клетки РМК. Препараты замедляли рост первичных опухолей и предотвращали их распространение. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

Татьяна Кублицкая

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