Минздрав снова предложил внести Лирику в перечень сильнодействующих веществ

Министерство здравоохранения РФ в очередной раз предлагает расширить список сильнодействующих и ядовитых веществ, продажа которых без рецепта влечет за собой уголовную ответственность. В перечень предлагается включить популярные среди аптечных наркоманов препараты, содержащие прегабалин, тапентадол и тропикамид.

Ведомство разработало и опубликовало проект постановления на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прегабалин, тапентадол и тропикамид включены в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Отпуск таких препаратов осуществляется строго по рецепту, однако, по данным Главного управления контроля за оборотом наркотиков МВД России, в аптеках зачастую игнорируют это правило, поскольку в настоящий момент незаконный отпуск этих препаратов влечет лишь административную ответственность.

«Эффективным противодействием незаконному распространению препаратов, используемых лицами, страдающими зависимостью от опиоидов, включенных в перечень ПКУ, по мнению ГУНК МВД России, может стать мера, позволяющая привлекать виновных лиц к уголовной ответственности», – считают в МВД.

Всего в 2017 году Росздравнадзор выдал 86 предписаний об устранении нарушений отпуска препаратов ПКУ. Было составлено 286 протоколов об административных правонарушениях, из которых безрецептурная продажа прегабалина – 152 случая, тропикамида – 134 случая, ссылаются на статистику Росздравнадзора авторы проекта постановления. Общая сумма штрафов составила 9 млн рублей.

Незаконная продажа Лирики (прегабалина) в некоторых случаях влекла за собой потерю лицензии у аптечных сетей. Так, в Краснодаре в ноябре 2018 года были закрыты «Рождественские аптеки». В 2017 году 78 московских аптек отделались штрафом за схожие нарушения.

Тем не менее от инициативы внесения популярных среди наркоманов препаратов в перечень сильнодействующих никак не переходят к ее реализации. В июле 2018 года Минздрав уже выступал с такой инициативой, однако изменения в законодательство так и не были приняты. Параллельно ведомство представило законопроект, декриминализирующий ошибки врачей и фармацевтов при использовании наркотических средств и психотропных веществ, не представляющих общественной опасности.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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