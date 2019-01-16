Минэкономразвития предложило пересмотреть схему финансирования льготными лекарствами

Минэкономразвития проанализировало финансовые обязательства регионов и предложило освободить территории от части функций. Соответствующая «дорожная карта» и отзывы профильных ведомств опубликованы на сайте министерства.
В министерстве считают, что регионы плохо исполняют свои полномочия из-за нехватки средств. При этом перечень их обязательств чрезмерен. Эта тема еще год назад обсуждалась в Сочи на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева.
Непомерные финансовые обязательства увеличивают нагрузку на региональные бюджеты и мешают развитию регионов.
Минэкономразвития внесло в «дорожную карту» 57 избыточных требований. Предлагается пересмотреть схему финансирования льготными лекарствами (с которыми сейчас происходят перебои), а также часть льгот, и от некоторых из них отказаться.
В таблице ниже представлен План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ (сделана выборка).
|Мероприятие
|Срок исполнения
|Ожидаемый результат
|Исключение дублирования групп населения, получающих льготы в рамках Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и установления перечня лекарственных препаратов из числа жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для обеспечения групп населения в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890.
|Ноябрь 2019 г
|Внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», установлен исчерпывающий перечень лекарственных препаратов (исключительно из числа жизненно важных лекарственных препаратов) для обеспечения групп населения.
|Инвентаризация ведомственных приказов Минздрава России на предмет отмены их излишней детализации, частичного исключения из требований наличия немедицинского оборудования и мебели, а также возможности применения в отношении ряда требований принципа учета особенностей территории и демографического состава населения.Проработка вопроса допустимых отклонений региональных органов власти от требований федерального законодательства в отношении некоторых полномочий в соответствующей сфере.
|Июль 2019 г
|Проведена инвентаризация и актуализация ведомственных приказов Минздрава России, в том числе приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;приказа Минздрава России от 15.11.2012г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»;
приказа Минздрава России от 15.11.2012г. № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»;
приказ Минздравсоцразвития России от 18.01.2012г. № 17н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология» и др.
|Изменение подходов к предоставлению государственной социальной помощи в части льготного лекарственного обеспечения
|Ноябрь 2019 г.
|Внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части:1) законодательного определения категорий граждан, перечня заболеваний, перечня лекарственных препаратов, источников финансирования для льготного лекарственного обеспечения, предусматривающего четкое разграничение финансовых обязательств по обеспечению граждан льготными лекарственными препаратами между федеральным и региональными бюджетами;
2) законодательного закрепления принципа предоставления льгот по лекарственному обеспечению по одному из имеющихся у гражданина оснований, а также отмены права на отказ от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
3) увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги.