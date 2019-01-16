Французский суд аннулировал разрешение Bayer на продажу производимого Monsanto гербицида С 19 января 2019 года Казахстан освобождает от НДС лекарственные средства и медизделия » Минэкономразвития предложило пересмотреть схему финансирования льготными лекарствами Минэкономразвития проанализировало финансовые обязательства регионов и предложило освободить территории от части функций. Соответствующая «дорожная карта» и отзывы профильных ведомств опубликованы на сайте министерства. В министерстве считают, что регионы плохо исполняют свои полномочия из-за нехватки средств. При этом перечень их обязательств чрезмерен. Эта тема еще год назад обсуждалась в Сочи на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева. Непомерные финансовые обязательства увеличивают нагрузку на региональные бюджеты и мешают развитию регионов. Минэкономразвития внесло в «дорожную карту» 57 избыточных требований. Предлагается пересмотреть схему финансирования льготными лекарствами (с которыми сейчас происходят перебои), а также часть льгот, и от некоторых из них отказаться. В таблице ниже представлен План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ (сделана выборка). Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Исключение дублирования групп населения, получающих льготы в рамках Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и установления перечня лекарственных препаратов из числа жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для обеспечения групп населения в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890. Ноябрь 2019 г Внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», установлен исчерпывающий перечень лекарственных препаратов (исключительно из числа жизненно важных лекарственных препаратов) для обеспечения групп населения. Инвентаризация ведомственных приказов Минздрава России на предмет отмены их излишней детализации, частичного исключения из требований наличия немедицинского оборудования и мебели, а также возможности применения в отношении ряда требований принципа учета особенностей территории и демографического состава населения.Проработка вопроса допустимых отклонений региональных органов власти от требований федерального законодательства в отношении некоторых полномочий в соответствующей сфере. Июль 2019 г Проведена инвентаризация и актуализация ведомственных приказов Минздрава России, в том числе приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;приказа Минздрава России от 15.11.2012г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»; приказа Минздрава России от 15.11.2012г. № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»; приказ Минздравсоцразвития России от 18.01.2012г. № 17н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология» и др. Изменение подходов к предоставлению государственной социальной помощи в части льготного лекарственного обеспечения Ноябрь 2019 г. Внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части:1) законодательного определения категорий граждан, перечня заболеваний, перечня лекарственных препаратов, источников финансирования для льготного лекарственного обеспечения, предусматривающего четкое разграничение финансовых обязательств по обеспечению граждан льготными лекарственными препаратами между федеральным и региональными бюджетами; 2) законодательного закрепления принципа предоставления льгот по лекарственному обеспечению по одному из имеющихся у гражданина оснований, а также отмены права на отказ от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 3) увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги. gmpnews