Эксперты проанализировали рост расходов на маркетинг в индустрии здравоохранения США за два десятилетия

Ежегодные затраты на маркетинг в американском здравоохранении увеличились почти вдвое на фоне конкуренции среди участников рынка, пишет Reuters.

Так, в 2016 г. этот показатель составил 29,9 млрд долл. против 17,7 млрд долл. в 1997 г.

Одним из драйверов роста эксперты называют резкое увеличение расходов на прямую рекламу рецептурных ЛП за исследуемый период – с 2,1 до 9,6 млрд долл. Объем фарммаркетинга, направленного на профессионалов в сфере здравоохранения, составил самую большую часть общих расходов. В 2016 г. он равнялся 20,3 млрд долл. по сравнению с 15,6 млрд долл. в 1997 г. И это несмотря на новую политику по ограничению влияния фармотрасли на предпочтения врачей в плане выбора ЛП.

Как отметил автор исследования, директор Центра медицины при Дартмутском Институте политики здравоохранения и клинической практики (г. Лебанон, штат Нью-Гемпшир) Стив Волошин, у маркетинга есть положительные стороны. Именно маркетинг позволил рассеять страх перед многими заболеваниями, например СПИДом. Вместе с тем, именно с помощью маркетинга недобросовестные фармкомпании изобретают новые заболевания для продвижения своей продукции или дают пациентам ложные надежды, преувеличивая эффективность того или иного препарата. В частности это касается препаратов для лечения болезни Альцгеймера. Все это, по мнению эксперта, может привести к гипердиагностике, гиперлечению со всеми вытекающими последствиями и лишним расходам.

В борьбе за долю рынка все его участники стараются привлечь внимание заинтересованных лиц, в т.ч. потребителей. В этом им также помогает маркетинг.

Илья Дугин

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