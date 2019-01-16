Комитет Палаты представителей американского конгресса начал расследование в отношении цен на рецептурные препараты

Комитет по надзору за деятельностью государственных органов Палаты представителей Конгресса США объявил о начале расследования в отношении цен на рецептурные лекарственные препараты, пишет FirdtWord Pharma.
Соответствующие запросы направлены фармкомпаниям AbbVie («ЭббВи»), Amgen («Амджен»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Celgene («Селджин»), Eli Lilly («Элай Лилли»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Mallinckrodt («Маллинкродт»), Novartis («Новартис»), Novo Nordisk («Ново Нордиск»), Pfizer («Пфайзер»), Sanofi («Санофи») и Teva («Тева»).
В них инициатор расследования – председатель комитета Элайджа Каммингз требует от фармпроизводителей детальную информацию и документацию, касающуюся политики ценообразования.
Законодателей интересуют цены на такие препараты, как Humira, Crestor, Humalog, Gleevec, Nexium и др.
В комитете отметили, что это только начало глобального расследования политики образования цен на лекарственные препараты. В дальнейшем намечены встречи с экспертами и пациентами, пострадавшими в результате высоких цен на необходимые им лекарства.
Немногим ранее Элайджа Каммингз и другие демократы, в т.ч. сенатор Берни Сандерс, внесли на рассмотрение конгресса ряд законопроектов, направленных на снижение цен на рецептурные лекарственные препараты.
Илья Дугин
pharmvestnik