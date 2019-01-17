Законопроект об обязательной перерегистрации цен на препараты из перечня ЖНВЛП принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли сегодня в первом чтении законопроект об обязательной перерегистрации цен на жизненно важные препараты. Инициатива разработана во исполнение поручения Президента РФ в целях утверждения Правительством РФ правил обязательной перерегистрации в 2019 – 2020 гг. ранее зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарства и введения обязанности держателей или владельцев регистрационных удостоверений препаратов снижать ранее зарегистрированные цены на лекарственные препараты при наступлении случаев, установленных Правительством РФ.

К таким случаям может относиться, например, снижение цен в иностранной валюте на лекарство в стране производителя или снижение цен на референтные лекарственные препараты.

В сторону увеличения цена будет перерегистрироваться не чаще одного раза в год.

Полномочиями по осуществлению экономического анализа предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат из этого перечня при ее государственной регистрации или перерегистрации предлагается наделить ФАС России.

При этом законопроектом предусмотрено введение переходных положений, предусматривающих, в частности, что зарегистрированные до вступления в силу ФЗ предельные отпускные цены на лекарства из списка ЖНВЛП, нужно будет обязательно перерегистрировать в 2019 – 2020 годах в порядке, установленном Правительством РФ.

Как отметил член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, обязательная перерегистрация лекарств из Перечня ЖНВЛП вводит условия, при которых цена должна снижаться.

«Эти условия: контроль цен на лекарства в странах их производства, в странах ЕАЭС и в России. Так, путем сдерживания аппетитов производителей новых дженериков будет достигнута задача общего понижения цен на значительную часть ЖНВЛП», – написал депутат в facebook.

При этом он подчеркнул, что здесь есть и риск.

«Схема хорошо сработает на дорогих лекарствах. А вот как быть с дешевыми? Может оказаться, что при принудительном снижении цены производителям может быть проще просто перестать выпускать такие лекарства, чем продавать их по себестоимости, а то и ниже. В самом начале кризиса мы уже столкнулись с этим и не должны допустить повторения ситуации.

И, наконец, не будем забывать, что производители закладывают в цену лекарств расходы на нашу бюрократию. Так что борьба с ней – это и борьба за снижение цен», – резюмировал г-н Тумусов.

Поправки в законопроект ко второму чтению будут приниматься до 14.02.2019 г.

Елена Сидорова

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