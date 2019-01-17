ГУП «Фармация» оштрафована на 650 тыс. руб. за двойные наценки

Удмуртское УФАС оштрафовало ГУП УР «Фармация» на 650 тыс. руб. за применение двойной наценки – розничной и оптовой – к наркотическим лекарственным препаратам, поставляемым в рамках контрактов с ЛПУ.

По идее, предприятие должно было ограничиться лишь оптовой надбавкой, однако по словам его представителей, законом предусмотрен отпуск психотропных и наркотических препаратов исключительно через аптечную сеть. Собственных аптек у больниц зачастую нет, и они пользуются инфраструктурой ГУП «Фармация». Это влечет за собой определенные расходы. Однако Удмуртское УФАС с такими доводами не согласилось и признало в действиях ГУП признаки злоупотребления доминирующим положением. По результатам рассмотрения административного дела «Фармация» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 650 тыс. рублей.

Ранее на незаконность такой политики ценообразования указывала и местная прокуратура, которая добилась отмены постановления первого зама министра здравоохранения о закрытии административного дела в отношении ГУП «Фармация». Однако Минздрав подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которая должна быть рассмотрена 14 февраля.

Екатерина Погонцева

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