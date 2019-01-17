Эксперт: у аптек нет проблем с отечественными производителями

Представители аптечного рынка неоднозначно отнеслись к инициативе депутатов Госдумы разработать законопроект для совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и производителями совместно с Правительством РФ.

Напомним, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов направил письмо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил поддержки в процессе совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и фармпроизводителями, так как на аптечном рынке сложилась дискриминационная ситуация по отношению к российским фармпроизводителям.

Однако, по мнению ряда представителей фармритейла, такой проблемы на рынке не существует.

«Проблема надумана. Поверьте, нет у нас проблем, связанных с работой с отечественными производителями. Проблема в другом. Большинство производителей делают одни и те же препараты. Зачем мне эналаприл 20 производителей в моей аптеке!? А вот с современными дженериками у отечественных производителей явная проблема. Их нет в аптеке не потому, что мы не хотим их закупать, а потому, что их попросту не производят. Вот тут и кроется основная проблема российской фармпромышленности. Регистрация препарата занимает порядка 2 лет и стоит кучу денег! О каком развитии отечественной фармпромышленности и импортозамещении в таких условиях можно говорить? Делайте современные дженерики-аналоги западных производителей и аптечные сети с большим удовольствием будут их продвигать», – заявил в разговоре с «ФВ» генеральный директор курской сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

По его словам, обвинять в этой ситуации аптеки неправильно: «Они в настоящее время живут в условиях жесточайшей конкуренции и работают с рентабельностью 0,5%», – подчеркнул собеседник «ФВ».

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik