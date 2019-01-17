Еврокомиссия одобрила квадривалентную противогриппозную вакцину компании Seqirus

В компании Seqirus («Секирус») объявили об одобрении Еврокомиссией Flucelvax Tetra – новой квадривалентной вакцины против гриппа, созданной на основе клеточной технологии, сообщает PharmaTimes.

Flucelvax Tetra станет первой клеточной четырехвалентной противогриппозной вакциной (4ВГВ) в Европе; она показана к применению у пациентов в возрасте от 9 лет.

Клеточная технология представляет собой одно из наиболее значительных изменений в способе производства противогриппозных вакцин с 1940-х гг. Данные исследований в реальных условиях указывают, что клеточные вакцины против гриппа могут быть более эффективными, чем стандартные, в определенные эпидемиологические сезоны. В стандартных вакцинах вирусы, адаптированные многократными пассажами на куриных эмбрионах, могут претерпевать изменения, что может снижать эффективность вакцин.

Рандомизированные, контролируемые клинические исследования, в которых сравнивали бы эффективность клеточных 4ВГВ и стандартных 4ВГВ на основе куриных эмбрионов, не проводились. Существуют лишь данные исследований в реальных условиях. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже одобрило Fluxelvax Tetra на основании данных по иммуногенности и безопасности клеточной 4ВГВ по сравнению с клеточной трехвалентной противогриппозной вакциной.

Вакцину Flucelvax Tetra теперь можно заказать в Великобритании для эпидсезона 2019/20 гг.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik