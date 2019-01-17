Не нашлось желающих поставлять орфанные препараты

Минздрав подвел итоги объявленных в конце 2018 г. десяти тендеров на поставку препаратов для лечения пяти орфанных заболеваний. Ранее их закупку осуществляли регионы, но в конце 2018 г. Правительство РФ расширило перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты централизованно закупаются за счет федерального бюджета. Соответствующее постановление от 26.11.2018 г. № 1416 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Победителем двух тендеров суммарно на 446,1 млн руб. стал «Фармстандарт». Компания должна поставить препарат тоцилизумаб, применяемый в лечении юношеского артрита с системным началом. В России тоцилизумаб представлен брендом «Актемра» от швейцарской Roche, который и поставит «Фармстандарт».

Победителем наиболее дорогостоящих аукционов стала компания «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс»). Дистрибьютор получил три контракта почти на 3 млрд руб. Компании удалось заключить контракт с Минздравом на поставку препарата для лечения мукополисахаридоза II типа на 999,9 млн руб. Идурсульфаза представлена в России препаратом «Элапраза» от американской Shire. Кроме этого «Фармимэкс» выиграл аукцион стоимостью 704,6 млн руб. на поставку препарата от юношеского артрита канакинумаб (ТН «Иларис», Novartis). Также «Фармимэкс» выиграл аукцион на 999,7 млн руб. на поставку препарата экулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. Препарат зарегистрирован в России швейцарской Alexion Pharma под брендом «Солирис».

На поставку еще трех препаратов суммарно более чем на 650 млн руб. не нашлось желающих.

Так, не было подано ни одной заявки на участие в трех аукционах на общую сумму 27 млн руб. на поставку препарата этанерцепт («Энбрел», Pfizer), применяемого в лечение артрита. Не нашлось желающих поставить еще один препарат от артрита — адалимумаб, за который Минздрав был готов заплатить 4,5 млн руб. Его производит американская AbbVie. Наиболее дорогостоящий аукцион, на участие в котором не нашлось желающих, был на право поставки лекарства ларонидаза, предназначенного для лечения мукополисахаридоза I типа. Препарат представлен брендом «Альдуразим», держателем регистрационного удостоверения в России является структура французской компании Sanofi.

Источник: «Коммерсант»

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