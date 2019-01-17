Западные фармкомпании готовы снижать цены для России на условиях конфиденциальности

Зарубежные фармацевтические компании предлагают создать инструмент для снижения цен на лекарства, который сделает возможным специальную стоимость отдельно для России при сохранении конфиденциальности. Как рассказала на Гайдаровском форуме генеральный директор компании Sanofi в странах евразийского региона Оксана Монж соответствующие предложения переданы в Госдуму.

«Мы ценим улучшения в системе здравоохранения, которые за последние несколько лет увеличили доступность инновационных препаратов, это и выработка системных подходов к оценке технологий здравоохранения, и увеличение финансирования», – отметила она. В то же время значимым критерием для включения препаратов в программу ВЗН и ОНЛС остается нейтральное влияние на бюджет. Понятно, что критерий необходим с учетом существующей экономической ситуации. Но из-за этого не всегда пациенты могут получить новейшее лечение.

«Фармкомпании могут увеличить доступность лекарств, но нам нужны инструменты, – продолжила Оксана Монж. – Иногда складывается ситуация, когда мы готовы опустить цены даже ниже, по сравнению с минимальной стоимостью в референтных странах, но нам важно избежать эррозии снижения цены на глобальных рынках. Мы разработали предложения и консультативный совет по иностранным инвестициям представил их в Думу. Речь идет о том, что можно зафиксировать цену в ЖНВЛП, но в то же время при сохранении конфиденциальности делать стоимость еще более низкой. Для этого и надо разработать специальный инструмент. Поддержка профильного министерства была бы кстати».

«Мы это обсудим, – пообещала министр здравоохранения Вероника Скворцова. – Мы несколько лет разрабатывали проекты риск-шеринга и другие, но это не примитивные механизмы, они имеют плюсы и минусы. Так что мы готовы к общению».

Елена Калиновская

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