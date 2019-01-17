Финансирование Нацкалендаря прививок в 2019 году оценивается в 18 млрд рублей

На закупку вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) в 2019 году направят более 18 млрд рублей, сообщил на сессии Гайдаровского форума замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«В нашем календаре указано 12 инфекций, против которых проводится обязательная вакцинация определенных сегментов населения за счет средств федерального бюджета», – пояснил Краевой.

Выступая в начале декабря прошлого года на конгрессе «Иммунобиологический щит России», Сергей Краевой оценил затраты на исполнение НКПП-2018 в 13 млрд рублей.

По словам замминистра, Минздрав РФ рассматривает возможность проводить за счет НКПП вакцинацию от гемофильной инфекции всех детей, от пневмококковой инфекции – детей от 2 до 5 лет и расширение показаний к получению этой прививки в старшем возрасте.

Сейчас бесплатная вакцинация от гемофильной инфекции проводится только детям, входящим в группу риска. Вакцину от пневмококковой инфекции дети получают в 2, 4 и 15 месяцев, в старшем возрасте – только при наличии рисков.

Краевой также рассказал, что окончательный переход на новую четырехвалентную вакцину от гриппа в России планируется завершить к 2022 году. Этапный план перехода, который может начаться уже в 2019 году, завизирован министром здравоохранения и направлен на утверждение в Роспотребнадзор.

Единственным поставщиком вакцин для НКПП на 2019 год по-прежнему остается компания «Нацимбио», принадлежащая ГК «Ростех» и Marathon Group. Входящая в структуру этого холдинга биофармацевтическая компания «Форт» в конце 2018 года завершила клинические испытания своей четырехвалентной вакцины от гриппа Ультрикс КВАДРИ и подала заявку на ее регистрацию в Минздрав.

Источник: RNS

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