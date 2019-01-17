Беларусь утвердила порядок проведения контроля качества БАДов и спортивного питания

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года № 24 утверждено Положение о порядке и условиях проведения контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов.

При контроле качества определяется количественное содержание биологически активных веществ для отнесения продукции к БАДам и специализированным продуктам для питания спортсменов. Информация, размещенная на упаковках, этикетках, в инструкциях по применению товаров, должна соответствовать сведениям, указанным в свидетельстве о госрегистрации, едином реестре свидетельств о госрегистрации продукции.

Контроль безопасности проводится путем определения соответствия требованиям, установленным законодательством, международными договорами Беларуси, а также техрегламентами Таможенного союза, ЕАЭС. Такой контроль проводится в отношении каждого наименования биологически активной добавки к пище и специализированного продукта для питания спортсменов при первичном выпуске в оборот, далее — не реже одного раза в год.

Контроль качества и безопасности проводится с помощью лабораторных исследований (испытаний). Они делаются в лаборатории производителя либо на договорной основе в лабораториях, аккредитованных в Национальной системе аккредитации Беларуси, с оформлением протоколов исследований.

Биологически активные добавки к пище и специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, не прошедшие контроль качества и безопасности, выпускать в оборот нельзя.

Постановление вступает в силу с 29 января.

gmpnews