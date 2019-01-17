Маркировка лекарств значительно изменит структуру складской работы

На прошедшем бизнес-завтраке, организованном ГК «Сантэнс» (логистический фармоператор сегмента «предопт»), участники рынка смогли узнать обо всех нюансах информационного взаимодействия по прослеживаемости и подключению к системе маркировки. «Сантенс» с июня 2018 г. в рамках пилотного проекта обработал 45 млн маркированных упаковок на своих складах и 70% от всех упаковок, чьи данные были переданы в единую информационную систему оператора маркировки.

На встрече производители интересовались, насколько увеличится время приема и сборки товаров с внедрением процедуры маркировки. Директор по операциям ГК «Сантэнс» Светлана Курашева отметила, что пока многие производители не понимают важности последовательности действий, которая предусмотрена информационной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) – изъятия из коробки упаковки лекарства с перекладкой ее в другую коробку. Логистическая компания, которая стремится оптимизировать все эти движения на складе, также зависит от системных решений по маркировке, которые применяет производитель. Поэтому разница во времени у разных компаний будет очень значительная.

В рамках операций отгрузки серьезно изменяется процесс контроля и компоновки. В том числе происходит замена женщин на крепких мужчин при отгрузке, перекладке, компоновке, считывании кодов с палет и миксовых коробов. Женщины переходят на столы контроля агрегации миксовых коробов. Самое существенное влияние на складские процессы оказывает структура заказов. Затраты будут зависеть от того, насколько часто поставщик работает с мелкими заказами, используя штучную упаковку.

«Мы знаем, что более 8 млн упаковок у нас отгружается штуками. И это уже не предоптовая история. Поэтому сейчас сложно предугадать, насколько изменится структура отгрузок. Дистрибьюторы будут торопить с заказами производителей, чтобы переложить на них часть своего ресурсного обеспечения по подготовке заказов. Обработка поштучно будет очень долгой и недешевой, поскольку придется использовать много ресурсов», – сообщила г-жа Курашева.

Также собравшихся интересовало, разрешена ли отгрузка товаров участника рынка, который не зарегистрирован в ИС МДЛП. С 1 января 2020 г. возникает юридическая ответственность, но нести ее будет не тот, кто передает информацию, а незарегистрированный в системе участник.

«Также в информационную систему МДЛП передавать данные от лица производителей может логистическая компания по поручительству и от имени собственника товара», – отмечает Светлана Курашева.

Директор по продукту ООО «Фарма Трейс» Дмитрий Баглей сообщил, что данные о производственных площадках их компания также передает через систему trake&trace, по доверенности производителя.

Прозвучал вопрос и о возможной интеграция с TraceLink, которая уже внедрена на заводах в Европе: «Как происходит интеграция с системой ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) производителя, если используются известные коннекторы или под каждого клиента пишется свой коннектор? Требуется ли доработка ERP клиента?»

«Мы не лезем в учетные системы, поскольку у большинства производителей есть команда, поддерживающая учетную систему. Поэтому типовой проект строится на основе определения формата получения данных. В итоге поставщик программного решения производителя обеспечивает выгрузку этих данных нам. Готовых адаптеров учетных систем на сегодня ни у кого нет и пока быть не может, поскольку формат ERP-систем у всех разный», – сообщил г-н Баглей.

Фото: Игорь Чунусов

Денис Кунгуров

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