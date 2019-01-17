Китай приглашает зарубежные фармкомпании

В области фармацевтического производства и экспорта позиции Китая всегда были лидирующими, пишет PMLive.

Однако после одобрения регуляторными органами первого иммуноонкологического препарата страна реально открыла свой фармрынок для иностранных производителей.

Одобрение препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) Opdivo (nivolumab) компании Bristol-Myers Squibb в КНР действительно имеет огромное значение для страны со стремительно стареющим населением и чрезвычайно высоким уровнем потребления табака (табакокурения). В 2015 г. в Китае было зарегистрировано 4,3 млн новых случаев онкозаболеваний, в т.ч. 730 тыс. случаев рака легкого, что составляет 36% мирового показателя.

Директор главной больницы провинции Гуандун и председатель Ассоциации торакальной онкологии КНР профессор И-Лун У отметил, что рак легкого является главной проблемой в сфере здравоохранения и основной причиной смертности по сравнению с другими формами рака. По его словам, с учетом того, что в большинстве случаев рак легкого диагностируется уже на поздних стадиях, увеличение выживаемости пациентов является приоритетом.

Национальное агентство по медицинской продукции КНР (CDA), пришедшее на смену Федеральному агентству по лекарственным средствам (CFDA), сразу инициировало новые приоритеты при рассмотрении заявок на одобрение лекарственных средств. Так, ожидается, что процесс рассмотрения заявок сократится с пяти лет до полугода. Кроме того, снижены требования по проведению клинических исследований в Китае перед допуском того или иного препарата на местный рынок.

На долю США приходится более 45% объема глобального фармрынка. В 2016 г. этот показатель равнялся порядка 446 млрд долл. Китайский фармрынок занимает второе место и является самым динамично развивающимся в мире. В 2016 г. его объем равнялся 123,7 млрд долл. По прогнозам аналитиков, к 2022 г. объем рынка лекарств Поднебесной может составить 573,5 млрд долл.

Илья Дугин

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