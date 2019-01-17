Одобрен законопроект о выдаче в Подмосковье рецептов на лекарства в электронном виде

Мособлдума 17 января приняла в первом чтении изменения в закон «О здравоохранении в Московской области», которые предусматривают возможность выдачи рецептов как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

«Речь идет о выдаче рецептов на лекарства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Нововведение позволит существенно оптимизировать процедуру оформления документов и упростить получение необходимых лекарственных препаратов», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Законопроект Московской области разрабатывается в соответствии с изменениями федерального законодательства, которые были приняты в рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»). Проект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.

Документ также предполагает внесение изменений в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки населению исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».

Данный Федеральный закон предусматривает возможность получения поставщиками информации сведений о предоставляемых мерах социальной поддержки с помощью использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Также он обязывает медицинских и фармацевтических работников размещать в ЕГИССО информацию об установлении дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.

Размещение в ЕГИССО касается также информации об обеспечении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в области лекарственного обеспечения.

Соответствующие изменения планируется внести и в Закон Московской области.

Источник: пресс-служба Мособлдумы

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