Губернатор Мурманской области предлагает продавать лекарства на почте

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подготовила обращение к главе Минздрава России Веронике Скворцовой и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях «Почты России», так как во многих населенных пунктах региона не хватает аптек.

Ранее главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова сообщила ТАСС, что отделения «Почты России» в регионе начали реализацию пива для повышения рентабельности почтовых отделений. Пиво продается в 40 отделениях из 152, в основном в отдаленных населенных пунктах.

Учитывая нехватку аптек во многих населенных пунктах, губернатор считает, что намного полезнее было бы организовать на почте продажу лекарств.

«Понимаю, что это проблема непростая, но ее надо решать. И решение ее было бы куда полезнее, чем продажа пива в отделениях «Почты России»», – отметила губернатор 16 января на своей странице в Instagram.

По ее словам, во многих населенных пунктах Мурманской области, особенно отдаленных, не хватает аптек, и это является серьезной проблемой.

«Мы обязательно проанализируем такую возможность при наличии соответствующего решения органов государственной власти», – сообщили ТАСС в пресс-службе «Почты России».

Идея реализовывать лекарства вне аптек не нова – 8 июня 2016 г. депутат Госдумы Александр Шерин внес законопроект № 1094607-6, обязывающий все автозаправочные станции иметь аптечные пункты. Депутат предлагал дополнить ст. 55 ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» пунктом 9, где и описывалась вводимая норма.

«Учитывая протяженность автомагистралей России, а также неравномерное развитие транспортной инфраструктуры, вынуждены констатировать, что квалифицированная медицинская помощь на дорогах может оказываться недостаточно своевременно. Вместе с тем автомобильная аптечка не всегда предполагает наличие всего того, что может быть необходимо. При этом практически на любой дороге на достаточно близком расстоянии есть АЗС», – говорилось в пояснительной записке к документу.

Однако эта инициатива не имела продолжения – законопроект был снят с рассмотрения Госдумы по инициативе разработчика.

Елена Сидорова

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