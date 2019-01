Pfizer и Medochemie станут партнерами по производству лекарств во Вьетнаме Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга возглавил Дмитрий Лисовец » Abbott приобретает производителя медицинских изделий Cephea Valve Technologies, Inc. В минувшую среду представители Abbott («Эбботт») объявили о том, что компания реализовала свой опцион на покупку Cephea Valve Technologies, Inc. («Сефеа Вэлв Текнолоджис, Инк.») – частной компании-производителя медицинских изделий, разрабатывающей малоинвазивную технологию протезирования сердечного клапана для пациентов с заболеванием митрального клапана, сообщает WorldPharmaNews. Финансовые условия сделки не оглашаются. Abbott предоставила финансовые средства и получила опцион на покупку Cephea в 2015 г. Abbott занимается разработкой минимально инвазивных решений для пациентов с заболеванием митрального клапана с 2009 г., когда ею была приобретена компания Evalve, Inc. («Евэлв, Инк.») вместе с технологией MitraClip – первым в своем классе продуктом для нормализации «протекающих» сердечных клапанов. MitraClip был выведен на европейский рынок в 2008 г., а на рынок США – в 2013 г.; этот продукт остается единственным в своем роде на рынке медицинских изделий. В 2015 г. Abbott расширила свой портфель путем приобретения компании Tendyne Holdings, Inc. («Тендайн Холдингс, Инк.») и получения опциона на покупку Cephea Valve Technologies. Обе компании разрабатывают минимально инвазивные устройства для полного замещения митрального клапана. По оценкам, в ближайшие годы объем рынка этих изделий достигнет нескольких миллиардов долларов. Кроме того, в 2017 г. Abbott приобрела компанию St. Jude Medical («Сейнт Джуд Медикал»), получив таким образом дополнительные компетенции и расширив свое предложение в сегменте лечения структурных болезней сердца. Татьяна Кублицкая

