Pfizer и Medochemie станут партнерами по производству лекарств во Вьетнаме

От компании Pfizer («Пфайзер») не укрылся тот факт, что Вьетнам превратился из одной из беднейших стран мира в страну со средними доходами и быстро развивающейся экономикой; для того, чтобы использовать возможности роста азиатского рынка, фармгигант из США заключил соглашение о партнерстве с кипрским фармпроизводителем Medochemie («Медокеми»), у которого есть три производственные площадки во Вьетнаме, сообщает FiercePharma.

В рамках соглашения Pfizer осуществит передачу технологии, которая позволит компании Medochemie производить 11 продуктов Pfizer, включая 4 стерильных инъекционных препарата и 7 таблетированных лекарственных средств.

На одном из предприятий Medochemie во Вьетнаме производят таблетки и капсулы, на втором – гели и кремы, на третьем – стерильные инъекционные препараты. От Pfizer не последовало сообщения о размере будущих инвестиций в производство, но, согласно изданию Vietnam Economic Times, Medochemie инвестировала 100 млн долл. в развитие производственных площадок во Вьетнаме. Общая площадь заводов составляет около 63,5 тыс. кв. м; на них производится около 100 препаратов.

Татьяна Кублицкая

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