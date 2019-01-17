В компании «Эгис–Рус» новый коммерческий директор

На должность коммерческого директора ООО «Эгис-Рус» с 16 января 2019 г. назначена Ольга Духанова, ранее занимавшая должность руководителя отдела по развитию оптового канала продаж компании Sandoz.

Ольга будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии, включая ввоз и продажу всего ассортимента лекарственных средств Egis на территорию РФ.

Ольга Духанова окончила МГГУ им. М.А. Шолохова, а также Stockholm School of Economics (Sweden). Имеет 15 летний стаж работы на фармацевтическом рынке в таких компаниях как Lek D.D., Biochemie GMBH и Sandoz.

Комментируя назначение г-жи Духановой, генеральный директор ООО «Эгис-Рус» Тамаш Эндреньи отметил: «Я убежден, что знания и опыт Ольги будут способствовать развитию и укреплению позиций Egis на российском рынке».

ООО «Эгис-Рус» является дистрибьютором продукции венгерской компании ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» на территории России. Штаб-квартира группы «Эгис» (Egis) располагается в Будапеште (Венгрия).

Компания Egis, принадлежащая Servier Group, работает в 17 странах мира через иностранные представительства и филиалы.

Елена Григорьева

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