Bristol-Myers Squibb прекращает поставки в РФ препаратов для лечения ВИЧ «Видекс» и «Зерит»

ООО «Бристол-Майерс Сквибб» информирует субъектов обращения лекарственных средств о прекращении поставок в РФ с января 2019 г. препарата «Видекс» (диданозин), капсулы кишечнорастворимые 125 мг, 250 мг, 400 мг (РУ П N011537/02 от 12.05.2011), и препарата «Зерит» (ставудин), порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1 мг/мл (РУ П N015401/02 от 30.04.2009).

Это добровольное решение компании, оно не является результатом каких-либо проблем с качеством, безопасностью или эффективностью препаратов. В компании указывают, что использование препаратов «Видекс» (диданозин) и «Зерит» (ставудин) значимо снизилось на протяжении последних лет и они более не рассматриваются в качестве первой или второй линии лечения ВИЧ-1 инфекции у взрослых и детей в международных клинических рекомендациях ввиду появления других эффективных и хорошо переносимых препаратов.

Елена Сидорова

pharmvestnik