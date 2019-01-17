RNC Pharma: за первые три квартала 2018 г. экспорт лекарств из России превысил на 9,3% аналогичные показатели 2017 г.

По итогам первых трех кварталов 2018 г. объем экспортных поставок лекарств из России (за исключением отгрузок в страны ЕАЭС) составил 16,1 млрд руб. (с учетом таможенных сборов), посчитали аналитики RNC Pharma.

Динамика к аналогичному показателю прошлого года при расчетах в рублях достигла +9,3%. Натуральные объемы относительно периода сравнения упали на 6% и составили 0,37 млрд упак. Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) тоже находится в отрицательной зоне -9,4%.

Значительный вклад в общий рублевый прирост поставок внесли результаты сентября, за этот месяц из нашей страны был вывезен рекордный с начала 2018 г. объем лекарств (2,32 млрд руб.). Выдающейся оказалась и динамика относительно сентября 2017 г., прирост при расчетах в российской валюте достиг +20,3%. Большую динамику на протяжении 2018 г. аналитики фиксировали лишь по итогам мая: +32% в рублях.

За период январь-сентябрь 2018 г. поставки лекарств, произведенных на территории России, занимали порядка 59% от общего денежного объема экспорта. Отгрузки осуществляли 338 компаний-экспортеров, годом ранее число поставщиков составляло 343, а доля отечественной продукции в экспорте приближалась к 64%.

В TOP-20 отечественных корпораций, лидирующих по денежному объему экспортных поставок, максимальные темпы роста демонстрирует «Авексима», поставки за год выросли в 26 раз. Еще один рекордсмен – компания «Промомед», поставки которой выросли за год в 11 раз. А хуже всего себя чувствует «Озон» – за год объемы сократились на 39% (в рублях). На второй строчке антирейтинга находится ФГБНУ «ИПВЭ им. М.П. Чумакова», экспортные поставки продукции компании относительно прошлого года сократились на 37%. Но, несмотря на это, предприятие остается одним из лидеров российского экспорта.

Динамика экспорта ЛП из России (кроме поставок в страны ЕАЭС) за 2016-2017 гг., и январь-сентябрь 2018 г., млрд. руб.

pharmvestnik