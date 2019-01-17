ФАС: в Нижнем Новгороде поставщики МИ организовали картель на 100 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области признало ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» виновными в заключении антиконкурентного соглашения во время закупок медизделий для 19 крупнейших медучреждений области. Общая сумма аукционов, прошедших в 2016-2017 годах, превышает 100 млн рублей.

Как установило ведомство, компании принимали участие в одних и тех же аукционах, подавая идентичные заявки с одного IP-адреса и создавая видимость конкурентной борьбы: снижение по контрактам в ходе торгов составляло всего 2%.

Представители «Дженерал Медикал Системс» пытались объяснить совпадение соседством офисов компаний и одним провайдером, а также тем, что директора компанией обращались за услугами составления заявок к одному специалисту. Однако при проверке не удалось обнаружить следы существования ООО «Медицина и Диагностика» по адресу регистрации юридического лица.

Как отмечает УФАС, антиконкурентное соглашение привело к поддержанию необоснованно высоких цен на медицинские изделия, инструменты, расходные материалы для 19 медучреждений области, среди которых – Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, областная детская клиническая больница, областной клинический онкологический диспансер, детские поликлиники, роддома и районные больницы региона.

Комиссия Нижегородского УФАС вынесла предписание ответчикам прекратить согласованное участие в госзакупках. Материалы дела переданы в ГУ МВД России по Нижегородской области для решения о вынесении наказания. Компаниям грозит штраф до 50% процентов от начальной максимальной цены контрактов, а топ-менеджерам организаций – до 7 лет лишения свободы.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Дженерал медикал системс» зарегистрировано в 2009 году, его собственником выступает Анна Шашкова. Выручка компании в 2017 году составила 11,9 млн рублей, чистая прибыль – 184 тысячи рублей. Компания «Медицина и Диагностика» зарегистрирована в 2013 году, на 100% принадлежит Дмитрию Казакову. Выручка за 2017 год превысила 6,8 млн рублей, чистая прибыль – 1,1 млн рублей.

Заявление о проверке возможного картельного сговора в феврале 2018 года подал Фонд по борьбе с коррупцией, указав, что несколько лет подряд торги на поставку медизделий выигрывают одни и те же компании при минимальном снижении цены контракта. В июле 2018 года УФАС начало расследование по признаку картельного сговора на рынке поставок медицинского оборудования.

Источник: УФАС по Нижегородской области

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