Мы уходим от права фармпроизводителей на снижение цены на лекарства – к их обязанности

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании, которое провел президент РФ Владимир Путин 6 января. Было так же добавлено, что Правительство в 2019 году продолжит работу по снижению цен на лекарственные препараты из перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Хочу обратить внимание, что впервые с момента принятия, я имею в виду принятия решения о регистрации цен на перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, мы уходим от права фармпроизводителей на снижение цены на лекарственные препараты – к их обязанности. Соответственно Правительству даются полномочия для того, чтобы была принята соответствующая методика по правилам такого снижения. О чём идёт речь? Цена будет снижаться в случае снижения цены в стране-производителе, в первую очередь речь идёт об импортных лекарственных препаратах, при снижении цены на оригинальный лекарственный препарат в отношении воспроизведённых препаратов на территории Российской Федерации, так называемых дженериков, и в случае снижения [цены] субстанции, из которой производится соответствующий лекарственный препарат. Есть ещё ряд дополнений … это существенно, в том числе для организации лекарственного обеспечения наших граждан.

Вице-премьер также обратила внимание, что обновление и введение в практическую жизнь здравоохранения новых клинических рекомендаций, обновлённых стандартов, там, где этого не было вообще, произойдёт до 2021 года, в течение трёх лет. Но на первом месте в 2019 году будут внедрены клинические рекомендации и стандарты, которые касаются онкологической помощи и онкологических заболеваний, поскольку в систему обязательного медицинского страхования начиная с 2019 года уже дополнительно направлены 70 миллиардов рублей, которые будут обеспечивать химиотерапевтическое лечение наших граждан.

Кроме того, на уровне федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования с 1 января организован контроль не только внедрения тех клинических рекомендаций, но ещё и введение единого реестра пациентов, которым оказано химиотерапевтическое лечение.

gmpnews