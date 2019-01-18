Контрольная закупка поможет устранить проблемы, связанные с реализацией рецептурных препаратов, считают в Росздравнадзоре

Представителей бизнеса крайне интересует вопрос, каким образом на практике будет реализован механизм контрольной закупки, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели будут застрахованы от нападок недобросовестных конкурентов.

Напомним, Росздравнадзор представил на общественное обсуждение документ, которым утверждается последовательность административных процедур, выполняемых Федеральной службой при осуществлении надзора в сфере обращения лекарственных средств.

О том, что Росздравнадзору крайне необходим такой механизм, как контрольная закупка, глава ведомства Михаил Мурашко говорил на протяжении последних двух лет. В 2017-2018 годах стало известно о нескольких резонансных делах по реализации незарегистрированных ЛП в интернет-аптеках и массовых нарушениях в клиниках пластической хирургии, которые выявили сотрудники Росздравнадзора. При этом, основные акценты Росздравнадзора известны: как заявлял Михаил Мурашко, у ведомства достаточно полномочий, чтобы отследить качество лекарств, но для того, чтобы устранить проблемы, связанные с правилами выписки и отпуска рецептных препаратов, в частности, антибиотиков и психотропных препаратов, нужна контрольная закупка.

«Новые полномочия для Росздравнадзора, на наш взгляд, это актуальный и очень востребованный механизм, который позволит более оперативно выявлять партии фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных ЛС или медицинских изделий. А также позволит контролировать правила отпуска лекарственных препаратов в рамках государственного контроля во всех субъектах РФ. Это будет способствовать прозрачности рынка, выявлению и предотвращению фактов контрафакта с одновременным извещением органов прокуратуры. Безусловно, бизнес будет интересовать, каким образом на практике будет реализован механизм контрольной закупки, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели будут застрахованы, например, от нападок недобросовестных конкурентов. Но самую большую надежду СПФО связывает с тем, что механизм контрольных закупок будет действенным для предстоящего введения дистанционной торговли ЛП», — констатировала в разговоре с «ФВ» исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

Оксана Баранова

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