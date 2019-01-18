Валерий Рязанский: фарме стыдно сетовать на дороговизну маркировки

Заявления фармкомпаний о неминуемом повышении цен на лекарства из-за дополнительных затрат, связанных с проектом по маркировке, неоправданы. Это мнение, отвечая на вопрос «ФВ», на пресс-конференции в Москве высказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Понятно, что, в конечном счете, за все платит потребитель, но фармацевтическим производителям стыдно сетовать на дороговизну проекта по маркировке», — заявил он.

По его словам, рынок лекарственных препаратов «очень рентабелен, и исчисляется сотнями миллиардов рублей».

«Хочу напомнить, что лекарственные препараты по программе высокозатратных нозологий и орфанным заболеваниям – это уже 100 млрд рублей», — отметил сенатор. Существенную прибыль фармпроизводителям приносят также препараты ЖНВЛП и «рынка обычного доступа», добавил он.

«У нас нет сомнений, что эта скупая слеза, которая выдавливается из наших глаз силами фармацевтических компаний, не будет выжата», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Что касается нерентабельности маркировки для производителей препаратов нижнего ценового сегмента, по мнению представителя Совета Федерации, «цены можно сбалансировать».

«Фармацевтические компании, как правило, не производят только дешевые лекарства, — убежден г-н Рязанский. – На чем-то можно ужаться – в любом производстве есть процессы рентабельные и нерентабельные».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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