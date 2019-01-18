Более ста врачей в 2018 году попали под уголовное преследование из-за выписки наркотических обезболивающих

Эту статистику привел глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, заявив, что врачей, выписывающих наркотические препараты паллиативным больным, необходимо «избавить от постоянных угроз нахождения под пристальным вниманием правоохранительной системы».

Сенатор отметил, что случаи, когда в отношении врачей заводят уголовные дела из-за нелегального распространения наркотических обезболивающих препаратов, происходят довольно редко, чтобы усиливать за ними контроль.

«К сожалению, порядка ста с лишним врачей [в 2018 году. – Vademecum] попали в плен этих нехороших дел. Не все врачи оказались добросовестными, но учитывая, что у нас сотни тысяч врачей, из-за этой цифры не стоит подвергать сомнению и усиливать режим жестких надзорных функций», – заявил Рязанский.

По его мнению, врачебное сообщество нужно «избавить от постоянных угроз нахождения под пристальным вниманием правоохранительной системы».

В среду, 16 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие «паллиативная медицинская помощь» и закрепляющий право пациента на облегчение боли, в том числе с применением наркотических лекарственных препаратов.

В конце декабря 2018 года Минздрав РФ повторно анонсировал разработку поправок в ст. 228 Уголовного кодекса РФ и в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающих смягчение ответственности за действия врачей и фармацевтов при нарушениях в выписке сильнодействующих лекарств и обезболивающих препаратов.

Источник: РИА «Новости»

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