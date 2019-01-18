Налоговая служба Израиля намерена взыскать с Teva более $270 млн

Teva, пользуясь в течение 10 лет преференциями как крупный работодатель, в период с 2004 по 2014 год сэкономила на налогах около 5 млрд. Затем фармкомпания утратила права на льготу и начала платить налоги, однако регулятор намерен задним числом взыскать с Teva более $270 млн за 2014-2015 годы. Об этом израильскому изданию Calcalist сообщили источники в компании.

Налоговых преференций Teva лишилась в 2014 году из-за общественной критики, но смогла сохранить низкую налоговую ставку – как компания, привлекающая в страну значительный объем зарубежного капитала. Чем вызван предъявленный Teva национальной налоговой службой перерасчет за период 2014-2015 годов, неизвестно – ни представители компании, ни налоговая служба не комментируют ситуацию СМИ.

Очевидно лишь то, что решение регулятора пересмотреть налоговую нагрузку пришлось на непростой для Teva период: компания пытается выпутаться из долгов, скопившихся после приобретения за $40 млрд дженерикового портфеля Allergan.

Кроме того, в январе 2019 года Teva пришлось выплатить $135 млн для прекращения судебного разбирательства по инкриминируемому компании завышению цен на свои препараты в США. Там же, в Штатах, израильскому фармгиганту угрожают еще два подобных штрафа – Teva выступает фигурантом расследований о недобросовестном продвижении опиоидных анальгетиков и о картельном сговоре с 16 другими фармпроизводителями.

Teva – израильская фармкомпания, специализирующаяся на выпуске дженериковых препаратов, но имеющая в портфеле собственные громкие разработки: блокбастер Копаксон (глатирамера ацетат), например, в 2017 году принес ей $3,8 млрд. В 2018 году, когда Teva утратила в ряде стран исключительные права на Копаксон, выручка компании составила $19,7 млрд, чистый убыток – $11,05 млрд.

Источник: Calcalist

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