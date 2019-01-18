Bayer закрывает одно из американских предприятий

В рамках реструктуризации бизнеса, которая затронет 12 тыс. работников, компания Bayer закрывает производственную площадку в Робинсоне (штат Пенсильвания). В результате будет уволено 569 сотрудников в течение двух лет, пишет FiercePharma.

В компании рассказали, что сокращения в Робинсоне затронут в первую очередь административные должности. В Bayer отметили, что предприятие в Робинсоне играло важную роль в жизни компании, так как в течение нескольких лет управление ее деятельностью в США проводилось именно из Робинсона. Сейчас головной офис Bayer в США расположен в Уиппани (Нью-Джерси).

О реструктуризации было объявлено в конце ноября 2018 года. Ее целью является укрепление основного направления деятельности компании и повышения продуктивности разработки инновационных препаратов.

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