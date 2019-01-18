В рамках программы «Фарма 2020» Минпромторг поддержал 45 проектов по вакцинам

В ходе экспертной дискуссии «Как сделать передовым Национальный календарь прививок?», которая состоялась в рамках X Гайдаровского форума, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб рассказал, какие меры государство, научные учреждения и частные компании предпринимают для обеспечения граждан современными иммунобиологическими препаратами.

В дискуссии также приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко и другие представители государственных структур, медицинского сообщества и бизнеса.

Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) это перечень вакцин, прививки которыми делаются в национальном масштабе за счет бюджетных средств.

Российская фармацевтическая промышленность за годы реализации государственной программы поддержки «Фарма-2020» существенно продвинулась в обеспечении страны современными вакцинами.

Практически вся номенклатура Национального календаря производится на территории Российской Федерации. В рамках госпрограммы нам удалось достичь определённых результатов – мы поддержали порядка 45 проектов только по вакцинам. В НКПП сейчас 23 международных наименования (МНН), из них 22 производятся в нашей стране как минимум со стадии готовой лекарственной формы, – отметил в своём выступлении Сергей Цыб.

Он напомнил, что развитие собственного производства средств иммунопрофилактики имеет два важных аспекта: во-первых, увеличение продолжительности жизни граждан в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение», а во-вторых – обеспечение биологической безопасности страны.

Поэтому российские производители должны ставить перед собой новые задачи, развивать компетенции по созданию инновационных препаратов, в том числе поливалентных, комбинированных и рекомбинантных вакцин.

Учитывая долгие сроки разработки и вывода препаратов на рынок, производители должны работать «на опережение», уже сейчас начинать разработку вакцин, которые только планируется включить в НКПП, например, таких как вакцина от гемофильной инфекции или вируса папилломы человека, отметил Цыб.

Минпромторг России оказывает в этом предприятиям поддержку – было профинансировано 36 доклинических исследований, 7 проектов трансфера технологий и 6 клинических исследований иммунобиологических препаратов.

У нас есть ряд инструментов и мер по поддержке российских производителей – это Фонд развития промышленности, специальные субсидии, поддержка отдельных клинических и доклинических испытаний, регуляторная система. В этом году мы экономически, в виде дополнительных преференций, поддержали на госзакупках производителей, которые самостоятельно производят фармсубстанции, – сказал Сергей Цыб.

Для сокращения сроков разработки и вывода новых вакцин на рынок при Минпромторге РФ создан ведомственный проект, объединивший представителей федеральных органов власти, научных институтов и промышленных предприятий.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой привел свежий пример модернизации НКПП – в него введут новую, более эффективную вакцину от гриппа, производство которой уже начато в нашей стране.

В настоящий момент Министерством здравоохранения совместно с Министерством промышленности и торговли… прорабатывается план перехода на так называемую квадривалентную вакцину. Ее смысл заключается в том, что мы по сути вводим четвертый антиген гриппа В, тот, который нам дает «хвост» эпидемии в конце зимы, начале весны, как раз именно это рассматривается сейчас, — отметил Краевой на Гайдаровском форуме.

gmpnews