Динамика цен, январь-ноябрь 2018 г.

Согласно данным аналитической компании AlphaRM средняя цена за условную упаковку лекарственного препарата с января по ноябрь 2018 г. достигла 225 руб., что больше на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отпускная цена аптек за упаковку лекарственного средства так же увеличилась на 1% и достигла 188 руб., а на ЖНВЛП она выросла на 3%.

Средняя цена препарата на рынке государственных закупок за рассматриваемый период увеличилась на 8%. Если рассматривать государственный рынок более детально, то заметно снижение цен только на препараты, которые входят в перечень высокозатратных нозологий (Прирост YTD’11 2018/YTD’11 2017 -4%). По сравнению с одиннадцатью месяцами 2017 г. в сегменте ВЗН заметно увеличилась доля поставок препаратов российского производства – до 68,5% по объему в стоимостном выражении.

Источник: AlphaRM

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