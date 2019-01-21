GlaxoSmithKline объявила об отставке председателя совета директоров

Председатель совета директоров британской фармацевтической GlaxoSmithKline Plc («ГлаксоСмитКляйн Пи-Эл-Си») сэр Филип Хэмптон покинет свой пост в преддверии разделения компании на два бизнеса, сообщает Reuters.

В декабре 2018 г. исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, возглавившая компанию в 2017 г., объявила о намерении разделить компанию на два самостоятельных бизнеса – рецептурные препараты и безрецептурная продукция.

Тогда же GSK и Pfizer («Пфайзер») объявили об объединении своих OTC-подразделений в совместное предприятие с прогнозируемым ежегодным объемом продаж 9,8 млрд фунтов стерлингов (12,7 млрд долл.). Британской компании будет принадлежать 68% акций СП.

Как отметил сам Филип Хэмптон, после объявления о сделке с Pfizer и предполагаемом отделении безрецептурного бизнеса настал подходящий момент, чтобы уйти и позволить новому председателю контролировать этот процесс.

GlaxoSmithKline приступила к поиску кандидатуры на должность председателя совета директоров.

Илья Дугин

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