Объявлено о положительных результатах клинического исследования вакцины против болезни Альцгеймера

В компании United Neuroscience («Юнайтед Нейросайенс») объявили о положительных результатах клинического исследования (КИ) IIa фазы экспериментальной вакцины UB-311 с участием пациентов с болезнью Альцгеймера (БА), сообщает PharmaTimes.

По данным компании, новая синтетическая пептидная вакцина, таргетирующая бета-амилоид, достигла первичных конечных точек в двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании безопасности и иммуногенности при 96%-ной частоте иммунного ответа. Субъектам КИ в течение длительного времени вводили экспериментальную вакцину по двум различным схемам.

В настоящее время не существует активной вакцинации против бета-амилоида, и это означает, что полученные результаты КИ в большой степени являются опорными, поскольку не сообщается о серьезных побочных эффектах.

Ожидается, что дополнительные данные, включая результаты анализа вторичных конечных точек, будут представлены на предстоящих медицинских форумах – в частности, на 14-й Международной конференции по болезням Альцгеймера и Паркинсона, а также будут опубликованы в рецензируемых медицинских журналах.

Субъекты завершенного КИ будут включены в долгосрочное дополнительное исследование, в рамках которого продолжат получать вакцину UB-311.

Татьяна Кублицкая

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