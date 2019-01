Минздрав разработал изменения в Порядок формирования регистрационного досье ‎на лекарственный препарат Объявлено о положительных результатах клинического исследования вакцины против болезни Альцгеймера » FDA одобрило биосимиляр Herceptin от компании Samsung Bioepis В FDA объявили об одобрении биосимиляра Herceptin – препарата-блокбастера компании Roche Holding AG («Рош Холдинг АГ») для лечения рака молочной железы, сообщает агентство Reuters. Продажи биосимиляра, Ontruzant, осуществляет Merck Sharp & Dohme Corp («Мерк Шарп энд Доум Корп», в США и Канаде –Merck & Co Inc, «Мерк энд Ко. Инк»). Биосимиляр был разработан компанией Samsung Bioepis Co Ltd («Самсунг Байоэпис Ко Эл-ти-ди») – совместным предприятием Samsung BioLogics («Самсунг БайоЛоджикс») и Biogen Inc. («Байоджен Инк.»). Несколькими неделями ранее регулятор одобрил Herzuma компании Celltrion Inc («Селлтрион Инк.») – еще один биосимиляр Herceptin. В апреле прошлого года FDA отклонило регистрационную заявку на биосимиляр Herceptin от компании Pfizer («Пфайзер»). Татьяна Кублицкая

