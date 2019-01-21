Bayer сократит более 600 сотрудников в Пенсильвании

Анонсированные Bayer глобальные структурные изменения, в результате которых будет сокращено около 12 тыс. рабочих мест, стартовали в Робинсоне (штат Пенсильвания, США), где компания закрывает производственную площадку, сообщает FiercePharma со ссылкой на официальное заявление компании.

Закрытие означает, что под сокращение в течение ближайших 2 лет попадут более 600 сотрудников компании. Отмечается, что сокращение в первую очередь затронет административные должности.

Решение о закрытии производственной площадки в Робинсоне принимается в связи с реструктуризацией, объявленной в ноябре 2018г. Компания заявила, что в целях укрепления основного бизнеса и повышения продуктивности инновационных разработок, к 2021 г. сократит 12 тыс. рабочих мест.

Елена Григорьева

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