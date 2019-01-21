На Камчатке назначен министр здравоохранения

Елена Сорокина, с 2012 г. возглавлявшая краевой кардиологический диспансер, стала министром здравоохранения Камчатского края. К исполнению своих обязанностей она приступила 21 января.

Должность была вакантной с осени 2018 г., когда ее со скандалом покинула Татьяна Лемешко, возглавлявшая Минздрав последние десять лет. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о растрате 22 млн руб. Сообщником экс-министра стал бизнесмен Вагиф Мурсалов: он приобрел помещение за 11 млн руб. и, сделав там ремонт, перепродал его Минздраву за 46 млн рублей. Реальную стоимость здания эксперты оценили в 24 млн руб. Оно предназначалось для размещения филиала поликлиники. В ходе расследования дела Татьяну Лемешко не успели отстранить от должности, чиновница ушла на пенсию.

Расследование дела в отношении Татьяны Лемешко продолжается, она была отпущена из-под стражи под подписку о невыезде. Вагиф Мурсалов был под арестом до декабря 2018 г., однако бизнесмен начал активно сотрудничать со следствием, и меру пресечения в его отношении смягчили до домашнего ареста.

Фото: kamchat.info

Ольга Коберник

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