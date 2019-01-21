Давид Мелик-Гусейнов, возможно, перешел на работу в Минздрав

Давид Мелик-Гусейнов больше не возглавляет ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) Департамента здравоохранения города Москвы». По информации источников, он перешел на работу в Минздрав РФ. Однако оформлен ли переход приказом, пока не известно.

По информации «ФВ», в Минздраве он займется контролем реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Давид Мелик-Гусейнов возглавил НИИОЗММ в 2015 г. При этом сама организация была создана в 2014 г., ее функция – анализ и прогнозирование демографических показателей и показателей состояния здоровья столичного населения, научное обоснование стратегии развития здравоохранения города и аудит работы подведомственных департаменту медицинских организаций.

НИИОЗММ возглавила Елена Аксенова. До вступления в эту должность она была руководителем Центра стратегического планирования развития науки, экспертизы и научного консультирования РАН.

Г-н Мелик-Гусейнов окончил Пятигорский государственный лингвистический университет (специальность — лингвистика и межкультурная коммуникация) и Пятигорскую фармацевтическую академию по (специальность — провизор).

В 1998 г. стал помощником генерального директора региональной аптечной сети «Кавминводыфарм», а в 2003 г. возглавил департамент маркетинговых исследований Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт». В 2009 г. назначен на должность генерального директора компании «Фармэксперт Аналитика и Консалтинг». В 2010 г. возглавил российскую аналитическую команду экспертов компании Cegedim Strategic Data.

Елена Калиновская

pharmvestnik