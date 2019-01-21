Экс-заведующую аптекой за взятку полицейскому в 1 млн рублей осудили на три года

Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшей заведующей аптекой Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Башкортостана за взятку в 1 млн рублей, которую она пыталась дать полицейскому, чтобы скрыть другое преступление – хищение лекарств на сумму свыше 3,8 млн рублей. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

С заявлением о хищении лекарств в правоохранительные органы обратился главврач СПИД-центра. В медучреждении началась проверка, тогда заведующая аптекой, опасаясь уголовной ответственности, решила подкупить полицейского и через знакомую предложила ему 1 млн рублей. Сотрудник сообщил об этом своему руководству. В результате женщин задержали с поличным при передаче взятки.

Против заведующей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства в отношении предполагаемой посредницы.

В конце августа 2018 года в Ульяновской области вынесли приговор врачу-неврологу Кузоватовской районной больницы Олегу Биденко, который за непостановку на наркологический учет получил взятку в 20 тысяч рублей. Суд оштрафовал медика на 500 тысяч рублей.

Источник: Прокуратура Республики Башкортостан

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