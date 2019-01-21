АРФП опасается, что «криптохвост» станет дефектурообразующим фактором на фармрынке

Эксперты обсудили проблему цифровой прослеживаемости товаров, в том числе, и лекарственных средств, в рамках круглого стола, который состоялся во время проведения X Гайдаровского форума. Спикеры дискуссии высказались о проблемах системы и концепции по гармонизации существующих и будущих информационных процессов в контексте целостного IT ландшафта России и на пространстве ЕАЭС.

Открывая сессию, Виктор Гриднев – помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии – отметил, что в рамках новых тенденций повсеместной цифровизации участники ожидают формирования нового формата и нового подхода к этому процессу.

«Необходимо сохранить свободу движения товаров и обеспечить интересы стран, которые занимаются внедрением системы прослеживаемости. Мы рассматриваем этот проект как нечто новое, направленное на целостное преобразование процесса товарооборота за счет единой цифровой среды. Уже разработаны принципы организации цифровых проектов, которые дальше будут транслироваться и на другие сферы. Эти новые универсальные и технологичные принципы организации процесса должны действовать на всей территории Союза и не создавать никаких цифровых барьеров».

Виктор Дравица – директор Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» в Республике Беларусь – в свою очередь отметил:

«Для нас создалась напряженная ситуация связанная с российским регулированием на уровне Правительства по учету различных товаров. Процессы прослеживаемости меняют парадигму бизнес-процессов. С учетом этого, информационные технологии и переход на них должен происходить максимально безболезненно. Нельзя допустить внедрения технологий, которые потом потребуют доработки. Какие бы группы товаров мы ни начинали подвергать этим условиям, все встретятся на одной кассе, а это означает необходимость инфраструктурных вложений в торговлю. Проблему нужно рассматривать комплексно. Рынок Республики Беларусь на 40% состоит из импорта. Мы должны понимать, как обрабатывать этот товар в новых условиях».

По словам Виктора Дмитриева – Генерального директора АРФП – бизнес, поддерживая новую систему цифровизации, обращает внимание на недопущение перекосов.

«В апреле 2018 года вышло Распоряжение Правительства, которое усложнило маркировку, добавляя к утвержденной ранее модели, так называемый, «криптохвост». Это привело к снижению производительности минимум в два раза, к увеличению брака до 50%, к увеличению себестоимости товара. Нужно отметить, что большая часть препаратов, выпускаемая нашими компаниями, находится в списке ЖНВЛП, который жестко регулируется в ценовом аспекте. Рост себестоимости снижает рентабельность, порою, приводя к убыточности. Мы опасаемся, что «криптохвост» станет дефектурообразующим на нашем рынке. Безусловно, цифровизация важна, но она не должна стать критичнообременительной для бизнеса и дифектурообразующей для пациентов» — подчеркнул Виктор Дмитриев.

Закрывая сессию, Илья Димитров – омбутсмен по развитию цифровой экономики – отметил, что весь внедряемый процесс цифровизации до сих пор не просчитан с точки зрения экономики.

«Отсутствие в стране единого конструктора по цифровой экономике заставляет делать безумные вещи. Большинство проектов, которые были сегодня представлены, не просчитаны с точки зрения экономики ни для государства, ни для бизнеса. Нет готовых экономических моделей. И это вопрос, который необходимо решать».

Эксперты сессии отметили, что бизнес, включившись в эту работу, получает большие преимущества — это и электронный обмен информацией, и возможность проведения автоматических процедур, и упрощение многих процессов, но, отмечают специалисты, необходима взаимосвязь с госструктурами, а процессы должны быть просчитаны и продуманы.

Пресс-служба АРФП

gmpnews