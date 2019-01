В Китае запущена пилотная программа «групповых закупок» для снижения цен на лекарства АРФП опасается, что «криптохвост» станет дефектурообразующим фактором на фармрынке » Guardian: в ожидании брексита британцы запасаются лекарствами Издание The Guardian опубликовало данные о том, что британцы запасаются лекарствами на случай брексита вопреки официальным рекомендациям. Они заказывают медикаменты из-за рубежа, а также просят у своих лечащих врачей рецепты на экстренный случай. Так, например, один из больных диабетом, с которыми общались журналисты, уже сделал запасы инсулина на четыре месяца вперёд, поскольку покупал в аптеке в два раза больше лекарства, чем ему на самом деле нужно. Другие рассматривают варианты ездить за лекарствами на день во Францию или получать их почтой из Индии, что незаконно. Специалисты опасаются, что такое стремление пациентов делать запасы может, наоборот, быстро истощить национальные резервы. А по словам самих пациентов, если прежде им выдавали инсулин по требованию тут же или на следующий день, то теперь просят подождать неделю. Больше того, одна из женщин рассказала, что даже её лечащий врач отметил, что такие опасения не безосновательны, и выписал ей рецепт на приобретение дополнительных лекарств на экстренный случай. При этом отдельных препаратов в Великобритании уже якобы нет, пишет The Guardian, ссылаясь на слова одного из врачей. В их числе противовоспалительное средство «Напроксен». Как отмечает издание, британское правительство рассматривает идею о том, чтобы принять закон, который позволил бы фармацевтам продавать пациентам альтернативные лекарства вместо тех, что у них в рецепте. Кроме того, правительство призвало фармацевтические компании создать резервы лекарств, но при этом пациентов, врачей и больницы убеждают ничем не запасаться. Там уверяют, что даже в случае выхода Великобритании из ЕС без дополнительного договора поставки медикаментов прерываться не будут. В связи с этим ведущие британские доктора призвали правительство раскрыть данные о национальном запасе лекарственных средств. Помимо всего прочего, они делают акцент на тех лекарствах, которых уже сейчас не хватает, и тех, что необходимо хранить в холодильнике, как инсулин. По словам врачей, «вера в систему создаётся открытостью и постоянным оповещением фондов и врачей, так врачи смогут успокоить пациентов», пишет The Guardian. rt.com