Takeda может продать непрофильные активы на развивающихся рынках

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. («Такеда Фармасьютикал Ко.») рассматривает возможность продажи ряда непрофильных активов на развивающихся рынках с целью ослабления долгового бремени, возникшего в результате сделки по приобретению британской Shire Plc («Шайер Пи-Эл-Си») за 62 млрд долл., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания привлекла экспертов Bank of America для поиска потенциальных покупателей. По словам источников, речь идет об активах, приобретенных Takeda после покупки швейцарской Nycomed («Никомед») в 2011 г. Эксперты оценивают эти активы примерно в 3 млрд долл.

Сделка с Shire, завершенная в начале января, позволила японской компании войти в десятку крупнейших мировых фармпроизводителей с привлекательным портфелем препаратов для лечения редких заболеваний.

По словам исполнительного директора Takeda Кристофа Уэбера, компания намерена расстаться с непрофильными активами, каковыми она считает бизнесы, где она не является лидером или не имеет критической массы.

В октябре 2018 г. компания объявила о намерении продать европейский безрецептурный бизнес. Кроме того, Takeda может продать права на офтальмологический препарат Xiidra и препарат для контроля уровня кальция в крови Natpara, перешедший к ней после завершения сделки с Shire.

Илья Дугин

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