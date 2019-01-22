В IV квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson вырос на 5,3%

В IV квартале 2018 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов американской компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») увеличился на 5,3% и составил 10,2 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (10 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании вырос на 1% – до 20,4 млрд долл. Аналитики прогнозировали 20,2 млрд долл.

За весь 2018 г. объем продаж составил 81,6 млрд долл.

Квартальная чистая прибыль составила 3 млрд долл. против убытка 10,7 млрд долл. за аналогичный период 2017 г.

В заключительном квартале 2018 г. объем продаж в США увеличился на 2,8% – до 5,9 млрд долл. На международных рынках этот показатель вырос на 8,9% – до 4,3 млрд долл.

Объем продаж препарата Stelara увеличился на 33,6% и составил 1,4 млрд долл. благодаря хорошему старту продаж в Китае.

Продажи препарата Remicade сократились на 15,6% – до 1,2 млрд долл. на фоне увеличения скидок и появлению биосимиляров.

Показатель по препарату Zytiga вырос на 4,1% – до 786 млн долл., чему способствовал рост продажи и рыночной доли в Европе, что позволило минимизировать потери от появления биосимиляров в США.

Квартальный объем продаж препарата Imbruvica увеличился на 34,7% – до 703 млн долл.

Общий объем продаж препаратов для лечения легочной гипертензии (Opsumit, Tracleer и Uptravi) вырос на 9,7%, составив 667 млн долл.

Показатель IV квартала по препарату Xarelto сократился на 14,4% и составил 608 млн долл.

Объем продаж препарата Darzalex вырос на 57,4% – до 584 млн долл. благодаря увеличению рыночной доли в Европе и росту показателей в Японии и Латинской Америке.

По прогнозу компании, в 2019 г. объем продаж составит 80,4–81,2 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается в пределах 8,50–8,65 долл. Аналитики полагают, что объем продаж в текущем году составит около 82,3 млрд долл., прибыль на акцию – 8,60 долл.

Илья Дугин

pharmvestnik